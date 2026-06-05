الرئيس عون: مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالح إيران.. نعيم قاسم لا يمثّل الشعب اللبناني

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلة مع شبكة CNN أن إيران تستخدم لبنان “ورقة مساومة” في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع المصالح الإيرانية.

وقال عون إن الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم “لا يمثل الشعب اللبناني”، مضيفًا: “الشعب اللبناني ليس شعبك”.

كما شدد الرئيس اللبناني على أن “لا يوجد طريق آخر سوى الجلوس والتحاور”، داعيًا حزب الله إلى فهم ضرورة الحوار في المرحلة الحالية، في ظل التصعيد والتطورات التي تشهدها المنطقة.

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