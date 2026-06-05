سلام: رفْض إيران لوقف اطلاق النار تأكيدٌ على أنّ هذه الحرب ليست حربنا

قال رئيس الحكومة نواف سلام أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أوّل الرافضين لوقف اطلاق النار قبل أيّ طرفٍ آخر وهذا تأكيدٌ جديد على أنّ هذه الحرب ليست حربنا وأنّها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا

ثم دعا إيران أن ترحم جنوب لبنان والتوقف عن التعامل معه كورقة للتفاوض، الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست حربهم، خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.

كما توجّه إلى اللبنانيين جميعًا بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أيّ مصلحة أخرى فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحةً لحروب الآخرين ولا أن يدفَع الجنوب وأهله ثمن حساباتٍ لا يملكون قرارها.

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