نبيه بري: أوافق على انسحاب الحـزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يوافق على انسحاب الحـزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي

وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم

كما أن إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة

وانهى قائلا انه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط*

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