يديعوت أحرونوت: الكابينت لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) لم يصوّت خلال جلسته الليلة الماضية على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، ما يعني أن ملف التهدئة لا يزال من دون حسم رسمي حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهة اللبنانية، حيث تتزايد المؤشرات السياسية والعسكرية حول مستقبل المواجهة مع لبنان، من دون التوصل إلى اتفاق واضح حتى اللحظة.

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