لبنانفيديو

بالفيديو: غارات على بلدة عنقون جنوب لبنان

Published: 26 second ago
بالفيديو: غارات على بلدة عنقون جنوب لبنان

المشهد من عنقون جنوبي لبنان بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدة، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 26 second ago
زر الذهاب إلى الأعلى