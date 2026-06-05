بالفيديو: غارات على بلدة عنقون جنوب لبنان

\n\n\n\n\n\u0627\u0644\u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0646 \u0639\u0646\u0642\u0648\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u064a \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u063a\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0641\u062a \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2062822095092957373\n\n