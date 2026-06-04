بالصور: قطاع التلاقي والحوار في ابرشية البترون احتفل بعيد خميس الجسد

نظم قطاع التلاقي والحوار -اللجنة الروحية في ابرشية البترون المارونية مسيرة “مع القربان المقدس نسير ونبتهل بالروح القدس” من كنيسة مار نوهرا في سمارجبيل مرورا بمراح شديد ومفرق جران وصولا الى كنيسة مار سابا في إده حيث أقيم قداس إلهي احتفل به الخوري جورج واكيم بمشاركة الخوري إيلي سعاده.

وبعد تلاوة الانجيل المقدس ألقى الخوري جورج واكيم عظة شدد فيها على “أهمية تكريم القربان الذي يستمر في كل لحظة نشعر فيها انه فينا وجزء منا.” ودعا الى “ان نثبت في ايماننا ونتذكر دائما ان يسوع موجود في قلوبنا ونكرمه في كل لحظة، بعلاقاتنا مع الآخرين، بتصرفاتنا، بحبنا وبسمتنا، بتوبتنا وغفراننا.”

قطاع التلاقي والحوار في ابرشية البترون احتفل بعيد خميس الجسد pic.twitter.com/fqY9oy2DvK — Cedar News (@cedar_news) June 4, 2026

وفي ختام القداس شكر الخوري سعاده للجنة الروحية تنظيم المسيرة. كما شكر كل الأشخاص الذين استقبلوا القربان بإقامة المذابح على الطرق وعند مداخل منازلهم وكل الذين شاركوا بالمسيرة. ونوه بجهود الشبيبة متمنيا لهم النجاح في الاستحقاقات التربوية المرتقبة.

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