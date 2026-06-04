لبنان

إسرائيل تتجه لعملية برية في لبنان بعد تصريحات الحزب الأخيرة

Published: hour واحدة ago
إسرائيل تتجه لعملية برية في لبنان بعد تصريحات الحزب الأخيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 63 ضابطاً وجندياً خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية.
وفي السياق، اتهمت الخارجية الإسرائيلية «حزب الله» برفض وقف إطلاق النار، معتبرة أن اعتراض الصواريخ واستمرار الهجمات يظهران مواصلة الحزب لعملياته العسكرية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 ونزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته التحتية في جنوب لبنان.
بالتزامن، أفادت معلومات أن إسرائيل تتجه نحو شن عملية برية جديدة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً بعد المواقف الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لـحزب الله ، ما ينذر بتصعيد إضافي على الحدود الجنوبية.

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Published: hour واحدة ago
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