الجيش يوقف مطلوبًا بجـ.ـرائم خطيرة ويضبط أسلحة وذخائر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات في جرد بلدة بريتال – بعلبك المواطن (ع.ي.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق نار على دورية للجيش، تأليف عصابة سرقة بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات، أعمال الخطف. وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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