الجيش: توقيف 16 شخصا في إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و6 سوريين وفقا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدة حوش النبي – بعلبك، وتوقيف المواطنين (ع.ح.) و(ف.ح.) و(ع.ح.) و(د.ز.) و(ح.ش.) لإطلاقهم النار، وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف المواطنين (خ.ر.) و(م.ط.) و(ط.ط.) والسوري (م.ع.) في مدينة طرابلس، لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

دهم منازل مطلوبين في منطقة مجدلا – عكار وتوقيف المواطن (ر.ك.) لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر ورمانة يدوية.

دهم منزل المواطن (ج.ن.) في منطقة بطشيه – بعبدا وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وذخائر.

توقيف 5 سوريين في منطقة مستيتا – جبيل لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.

سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.