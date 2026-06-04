لبنان
الجيش: توقيف 16 شخصا في إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و6 سوريين وفقا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في بلدة حوش النبي – بعلبك، وتوقيف المواطنين (ع.ح.) و(ف.ح.) و(ع.ح.) و(د.ز.) و(ح.ش.) لإطلاقهم النار، وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف المواطنين (خ.ر.) و(م.ط.) و(ط.ط.) والسوري (م.ع.) في مدينة طرابلس، لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
- دهم منازل مطلوبين في منطقة مجدلا – عكار وتوقيف المواطن (ر.ك.) لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر ورمانة يدوية.
- دهم منزل المواطن (ج.ن.) في منطقة بطشيه – بعبدا وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وذخائر.
- توقيف 5 سوريين في منطقة مستيتا – جبيل لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
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