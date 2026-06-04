سلام: المفاوضات هو الطريق الأسرع.. الجيش سينتشر بمناطق تجريبية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن مسار التفاوض الذي اختاره لبنان هو “الطريق الأسرع والأقل كلفة”، مشدداً على أن خيار المفاوضات لا يلغي إمكان اللجوء إلى خيارات أخرى. كما جدّد المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الأهالي إلى قراهم، معلناً أن الخطوة المقبلة ستكون انتشار الجيش اللبناني في “مناطق تجريبية” كمرحلة أولى، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار آخر.



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