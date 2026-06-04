مصادر اميركية ترد على قاسم: الفرصة الاخيرة والثمن سيكون كبيرا على الجميع

اشارت مصادر أميركية الى متابعة كلام الشيخ نعيم قاسم قائلة “نحن نعول على الأفعال وليس على الأقوال.”

واضافت المصادر:”الإتفاق يبدأ بخفض التصعيد ليصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل على أن تبدأ القوات الإسرائلية انسحابا من منطقة تجريبية ينتشر فيها الجيش اللبناني وتكون انطلاقة لمسار التنفيذ”.وختمت:” هذا الإتفاق هو بمثابة الفرصة الأخيرة وإضاعتها يعني أن الثمن سيكون كبيرا على الجميع”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.