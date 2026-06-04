نعيم قاسم: الحزب معني فقط بانسحاب اسرائيل

قال نعيم قاسم إنّ الحزب معني فقط بـ”وقف العدوان الشامل ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل”، مؤكداً رفض أي تجزئة بين الجنوب ولبنان، ومشدداً على أنّ “المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجوداً”. كما أعلن رفض ربط سلاح المقاومة بوقف العدوان، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى “إيقاف مهزلة المفاوضات المباشرة”، ومعتبراً أنّ إعلان واشنطن يهدف إلى إخضاع لبنان لمشروع “إسرائيل الكبرى”.

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