أكسيوس: نتنياهو قلق من قيود أميركية إضافية على حرية عمل إسرائيل في لبنان

تقرير لـ“أكسيوس” نقلًا عن مصدر إسرائيلي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق من أن يؤدي التوتر في الاتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تمهيد الطريق أمام فرض قيود أميركية إضافية على حرية عمل إسرائيل في لبنان، بما في ذلك معايير أكثر تشددًا بشأن الضربات قبل منح “الضوء الأخضر”، وليس في بيروت فقط.

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