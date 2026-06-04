مقتل جندي من اليونيفيل متأثرًا بجراحه في جنوب لبنان

اعلنت “اليونيفيل” في بيان” وفاة جندي من قواتها فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون بجنوب شرق لبنان”.

وقالت:”يتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام، أصيبا أيضاً، العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل”.

واشارت الى انه”بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نُقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه”.

وتقدمت” بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام”، متمنيا “الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين”.

اضاف البيان:” باشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأسوي.

وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، ويجب وضع حدّ للعنف”.

وجددت الدعوة” لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر”. كما داعت” السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان محاسبتهم جنائياً”.

وختم:”إنّ الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

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