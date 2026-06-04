عملية سرقة بـ ٢٥٠ ألف دولار تنتهي بتوقيف الفاعل في برمانا

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 22-4-2026، ادّعى المواطن ح. ع. (مواليد 1972) أن شخصًا مجهولاً سرق منه خواتمَ ذهبية وساعةَ يد وأحجارًا كريمة وأساورَ من العنبر ومبلغ مالي، وذلك بعد أن ساعده هذا المجهول في حجز غرفة له داخل أحد الفنادق في منطقة المعاملتين، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي /250/ ألف دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى:

أ. ع. (مواليد 1986، لبناني)

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة برمانا على متن سيارة رباعيّة الدّفع نوع “شيروكي” لون جردوني، تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسّيّارة، ضُبط بحوزته علبة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة يُرجح أنها مادّة مخدّرة نوع “كريستال مث”، وأنبوب زجاجي يُستخدم لتعاطيها، إضافة إلى /4/ هواتف خلوية. كما جرى تفتيش منزله من دون العثور على المسروقات.

بالتّحقيق معه، اعترف بأنه تعرّف إلى المدعي عن طريق الصدفة، وأن الأخير طلب منه تأمين غرفة له في أحد الفنادق، كونه كان في حالة سكر، وبعد أن حجز له الغرفة قام بسرقته.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، فيما تم حجز السّيّارة عدلياً، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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