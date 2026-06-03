نتنياهو يتحدث عن بيروت والتنسيق مع ترامب وسط تصاعد التوتر الإقليمي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت”، في تصريح جديد يأتي في ظل التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية وتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، تطرق نتنياهو إلى العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً وجود توافق بينهما بشأن القضايا المرتبطة بإيران.

وأوضح أن الجانبين قد يختلفان أحياناً في بعض الجوانب التكتيكية، إلا أنهما يتوصلان في نهاية المطاف إلى تفاهمات مشتركة، مشدداً على استمرار التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في الملفات الإقليمية الرئيسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خلفية المفاوضات المتعلقة بلبنان والتطورات المرتبطة بالملف الإيراني، وسط استمرار التوترات الأمنية في أكثر من ساحة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.