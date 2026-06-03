لبنان يشترط وقف النار أولاً في مفاوضاته مع إسرائيل

أفادت مصادر من الرئاسة اللبنانية لقناة “الحدث” أن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع إسرائيل يتمسك بشكل واضح بضرورة البدء الفوري بوقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني رفض الانتقال إلى مناقشة أي بنود أخرى قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذا الشرط يُعد أولوية أساسية في الموقف اللبناني خلال المحادثات الجارية.

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