وزارة الصحة ترد على المزاعم الإسرائيلية حول مستشفى تبنين الحكومي

أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها تحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطاول مستشفى تبنين الحكومي، مشددة على أن المستشفى مؤسسة طبية مدنية بحتة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل المستشفى، للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري، من دون أي وجود لأي عناصر مسلحة.

وأوضحت أن مستشفى تبنين الحكومي يُعد المستشفى الاستشفائي الوحيد في قضاء بنت جبيل، ويقدّم الخدمات الطبية الأساسية للأهالي في المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

كما شددت الوزارة على ضرورة احترام الطابع الإنساني للمؤسسات الصحية

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