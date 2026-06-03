لبنان

هذا ما قالته وزيرة التربية عن الامتحانات الرسمية

Published: 2 hours ago
هذا ما قالته وزيرة التربية عن الامتحانات الرسمية

أكدت وزيرة التربية أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الامتحانات الرسمية لعام 2026 يتطلب استعدادات تجري حالياً ضمن المهلة المحددة قبل موعد الاستحقاق، مشيرة إلى أن الامتحانات لا تزال قائمة وفق الخطة المعتمدة. وأضافت أن أي قرار بإلغاء الامتحانات في حال حدوث تطورات أمنية يمكن اتخاذه فوراً ولا يحتاج إلى تحضيرات مسبقة. كما أوضحت أن المعترضين على إجراء الامتحانات يمكنهم التوجه إلى مجلس النواب لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لإلغائها، مؤكدة أنها ستواصل القيام بواجباتها وتنفيذ قرار الحكومة رغم المطالبات باستقالتها.

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Published: 2 hours ago
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