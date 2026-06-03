عملية سرقة بقيمة 200 ألف دولار أميركي في الحمرا، وشعبة المعلومات تكشف هوية المتورّطين وتوقف أربعة منهم

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

بتاريخ 23-02-2026، ادّعى المواطن (ك. ب.، مواليد عام 1976، لبناني) أنّ مجموعة من الأشخاص المجهولين والمسلّحين أقدمت على دخول منزله الكائن في منطقة الحمرا /بيروت، بعدما هدّدوا ناطور المبنى بأسلحة حربيّة وعمدوا إلى تقييد العاملة المنزليّة. وقد تمكّنوا من سرقة خزنة حديديّة تحتوي على خمس ساعات يد فاخرة تُقدَّر قيمتها بحوالى /200,000/ دولار أميركي، قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّات عدد من المتورّطين، ومن بينهم:

– ح. ز. د. (مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

– م. ق. (مواليد عام ١٩٧٦، لبناني)

– ع. ع. ح. (مواليد عام ١٩٧٥، لبناني)

– ع. ي. (مواليد عام 2000، فلسطيني)

وبتاريخَي 14 و16-05-2026، وبعد عمليّات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشعبة من توقيفهم في مناطق بئر حسن وتحويطة الغدير والجناح.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة الاشتراك، مع آخرين، في التخطيط لعملية السرقة وتنفيذها. كما أفادوا بأنّهم، بعد تنفيذ العمليّة، توجّهوا إلى منزل الموقوف (ع. ع. ح.) حيث عمدوا إلى معاينة الساعات المسروقة، ثم تواصلوا مع ابنه المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يملك محلًّا لبيع المجوهرات والساعات، وقاموا بتهريب الساعات إليه.

كذلك، اعترف الموقوف (م. ق.) باحتفاظه بإحدى الساعات المسروقة وبيعها في سوق البربير مقابل مبلغ /2,300/ دولار أميركي.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا تزال الجهود مستمرّة لتوقيف سائر المتورّطين.

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