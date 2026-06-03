راهبات العائلة المقدسة – البترون: 25 تمّوز موعدًا للاحتفال بإعلان البطريرك الحويّك طوباويًّا

أعلنت الرئاسة العامة في جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، في بيان، “موافقة البابا لاوون الرابع عشر على تعيين يوم 25 تمّوز المقبل موعدًا للاحتفال بإعلان المكرّم البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا، ويوفد ممثلاً عنه رئيس دائرة دعاوى القدّيسين الكردينال مرشيلّو سيميرارو، على ان يحتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرّاعي بالذبيحة الإلهيّة في الصرح البطريركيّ الصيفيّ في الديمان عند الخامسة من بعد الظهر

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