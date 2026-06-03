ترامب: انزعجت من استمرار نتنياهو بالقتال في لبنان وتحدثت معه بغضب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع مع إيران يتطور بسرعة وسيكون “جيدًا جدًا”، مؤكدًا أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن المرشد الإيراني علي خامنئي يشارك في المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أنه قد يلتقيه في وقت ما.

وفي ما يتعلق بلبنان، كشف ترامب أنه شعر بالانزعاج من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القتال مع لبنان، مؤكدًا أنه تحدث معه بنبرة غاضبة بشأن هذا الأمر.

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