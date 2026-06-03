بالفيديو: مركب غير مأهول تابع لقافلة كسر الحصار عن غزة قبالة شاطىء صور

\n\n\n\n\n\u0627\u0644\u0639\u062b\u0648\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0631\u0643\u0628 \u0647\u0627\u0626\u0645 \u063a\u064a\u0631 \u0645\u0623\u0647\u0648\u0644 \u062a\u0627\u0628\u0639 \u0644\u0642\u0627\u0641\u0644\u0629 \u0643\u0633\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0635\u0627\u0631 \u0639\u0646 \u063a\u0632\u0629 \u0642\u0628\u0627\u0644\u0629 \u0634\u0627\u0637\u0649\u0621 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0635\u0648\u0631\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2062118653877776756\n\n