لبنانفيديو

بالفيديو: مركب غير مأهول تابع لقافلة كسر الحصار عن غزة قبالة شاطىء صور

Published: 2 hours ago
بالفيديو: مركب غير مأهول تابع لقافلة كسر الحصار عن غزة قبالة شاطىء صور

العثور على مركب هائم غير مأهول تابع لقافلة كسر الحصار عن غزة قبالة شاطىء مدينة صور، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 2 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى