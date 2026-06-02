حلتا ترفع الصوت: الحويك ابن البترون ومراسمه يجب أن تكون فيها

بيان صادر عن مختار بلدة حلتا – قضاء البترون

بكل احترام وتقدير للسلطات الكنسية المعنية وللجهود المبذولة في سبيل إتمام مسار تطويب البطريرك الياس الحويك، نعبر نحن أبناء بلدة حلتا عن استغرابنا واعتراضنا على إقامة مراسم التطويب في الديمان، في حين أن البطريرك الحويك هو ابن بلدة حلتا البترونية، وهو أبرز أبناء منطقة البترون الذين تركوا بصمات وطنية وكنسية وتاريخية كبيرة.

إن البطريرك الياس الحويك وُلد في حلتا، وجثمانه يرقد في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، وهي الرهبنة التي أسسها، ما يجعل من منطقة البترون، لا سيما دير عبرين، المكان الطبيعي والأكثر رمزية وارتباطاً بسيرته وتراثه الروحي.

من هذا المنطلق، نطالب بإعادة النظر في مكان إقامة مراسم التطويب، بحيث تُقام في منطقة البترون، وتحديداً في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، تكريماً لمسيرة هذا البطريرك الكبير وحفاظاً على الارتباط التاريخي والروحي بينه وبين أرضه وأبنائها.

إن مطلبنا هذا نابع من الحرص على إبراز الإرث الحقيقي للبطريرك الحويك وتكريم مسيرته في المكان الذي احتضن نشأته ويضم رفاته، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

فارس مارون منسى

مختار بلدة حلتا

قضاء البترون

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