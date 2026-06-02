مصادر بعبدا: لا ضمانات واضحة لوقف التصعيد.. وترامب يُطرح كضامن محتمل

نقلت مصادر في بعبدا لموقع “الجديد” أن الرئيس جوزاف عون، وبعد تبلغه الرسالة الأميركية، أجرى اتصالات شملت مختلف أركان الدولة الدستوريين، مؤكدة أن التواصل بين رئاسة الجمهورية وسائر الأطراف اللبنانية يتم بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بالضمانات بعدم استهداف الضاحية الجنوبية، أشارت المصادر إلى أنه “يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الضامن” في هذا السياق.

وأضافت المصادر أنه حتى الآن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى “إعلان نوايا” بعد جولة المفاوضات الجديدة، لافتة إلى أن الوفد اللبناني جاهز لمناقشة أي مسودة تُطرح.

كما ذكرت أن الجانب الإسرائيلي كان قد تراجع في جولات سابقة عن أي “إعلان نوايا”، بعد أن تبين له أن وجهة النظر اللبنانية كانت راجحة.

