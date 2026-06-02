تعميم شعارَي شركتَين عائدتَين لموقوف بجرم النصب والاحتيال، هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بناءً على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعارَي شركتَي “Quick Line” و“Scholar Way”، العائدتَين للموقوف:

ت. ع. (مواليد عام 1971، لبناني)

وذلك لإقدامه على إيهام عدد من الضحايا بقدرته على تأمين منح دراسيّة مجانيّة إلى خارج البلاد، لقاء مبلغ /600/ دولار أميركي عن كل طلب، وذلك بجرم نصب واحتيال.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائنة في مبنى قصر عدل زحلة، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 807064-08 أو 807063-08، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

