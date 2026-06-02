كاتس: الضاحية ستدفع الثمن إذا تواصلت الهجمات على اسرائيل

صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي من لهجته تجاه لبنان، معلناً أن إسرائيل “لن تقبل بإطلاق النار عليها من دون ردّ قوي على الضاحية الجنوبية لبيروت”. وأضاف أن نشاط الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية “سيستمر في جميع الأحوال”، مؤكداً أن الضاحية الجنوبية، التي تُعدّ معقلاً لـحزب الله، ستكون هدفاً للهجمات إذا استمرت العمليات ضد إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الجنوبية واستمرار تبادل التهديدات بين الجانبين، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة خلال الفترة المقبلة.

