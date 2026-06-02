الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على رئيس بلدية دير ميماس – مرجعيون ما أدى إلى مقتله

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 /6/ 2026، أقدم المواطن (ف.ب.) في بلدة دير ميماس – مرجعيون على إطلاق النار نحو رئيس البلدية سهيل أبو جمرة ما أدى إلى مقتله، وإصابة مختار البلدة بجروح.

على الفور، تدخلت وحدة من الجيش ونفّذت عملية دهم، وأوقفت مطلق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوف إشراف القضاء المختص.

