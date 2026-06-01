السفارة اللبنانية في واشنطن: مقترح لوقف الغارات على الضاحية مقابل وقف هجمات الحزب

أفادت السفارة اللبنانية في واشنطن أن مقترح وقف إطلاق النار ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم لاحقًا توسيع إطار التهدئة ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وأضافت السفارة أن اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء ستتواصل لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق.

