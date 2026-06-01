طوني الحاج رئيسًا لمجلس شورى الكتائب وروبير عضيمي نائبًا له بالتزكية

جرت بعد ظهر اليوم انتخابات مجلس الشورى في حزب الكتائب لإختيار جرت بعد ظهر اليوم انتخابات مجلس الشورى في حزب الكتائب لإختيار رئيس ونائب رئيس للمجلس، المؤلف من أعضاء سابقين في المكتب السياسي.

وعند الانتهاء من فرز الأصوات ، اعلنت الامانة العامة للحزب فوز الرفيق الدكتور طوني الحاج ب ٢٦ صوتا مقابل ١٥ صوتا للرفيق كابي سمعان وورقة بيضاء.

كما فاز الرفيق الاستاذ روبير عضيمي بنائب الرئيس بالتزكية.

كما فاز الرفيق الاستاذ روبير عضيمي بنائب الرئيس بالتزكية.

