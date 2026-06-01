ترامب: لن تُقصف بيروت.. اسرائيل والحزب وافقا على وقف اطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالاً “جيداً للغاية” مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، مؤكداً التوصل إلى اتفاق على “وقف إطلاق النار تماماً”، وأن “إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل”.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أن إسرائيل “لن ترسل أي قوات إلى بيروت”، وأن “أي قوات كانت في طريقها أُعيدت بالفعل”، مشدداً على أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه.

