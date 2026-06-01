سقوط صواريخ ومسيّرة من الحزب قرب الحدود الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتراض صاروخ في أجواء كريات شمونة، مشيراً إلى سقوط صاروخين آخرين قرب قواته المنتشرة في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد سقوط مسيّرة انتحارية قرب الحدود مع لبنان، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادثة.

