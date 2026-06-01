جريحان في انقلاب سيارة على اوتوستراد جبيل – البترون في محلة حصرايل

انقلبت سيارة على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل – البترون في محلة حصرايل، ما أسفر عن سقوط جريحين عملت عناصر الدفاع المدني على إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث بازدحام سير خانقة في المحلة، فيما حضرت عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الامن الداخلي إلى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث، وعملت على تنظيم حركة السير ورفع السيارة من الطريق.

