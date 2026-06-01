السعودية: ندعو لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونطالب بوقف التوغّل الإسرائيلي واحترام السيادة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدة رفضها القاطع للتوغّل الإسرائيلي داخل لبنان والاعتداء على سيادته.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف ما وصفته بالعدوان، ووضع حد للتحركات العسكرية الإسرائيلية الهادفة إلى التوسع داخل الأراضي اللبنانية.

كما شددت على أهمية حماية سيادة لبنان وشعبه وفقاً للاتفاقيات الدولية، مؤكدة ضرورة الالتزام بـاتفاق الطائف بما يضمن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، إلى جانب الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

