الجيش الإسرائيلي يوسّع قائمة الاغتيالات ويضع نعيم قاسم على رأسها

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعداد قائمة موسعة لأهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، تشمل قيادات بارزة في حزب الله ومنشآت قيادية داخل لبنان.

وبحسب هذه التقارير، فإن القائمة تتضمن شخصيات قيادية بارزة، من بينها نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، حيث تشير المصادر إلى أنه وُضع على رأس قائمة الاغتيالات.

وأضافت الوسائل أن الجيش الإسرائيلي يدرس خيارات عملياتية أوسع ضمن ما وصفته بخطط تصعيدية تستهدف بنية الحزب القيادية في لبنان، دون صدور تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي أو حزب الله.

