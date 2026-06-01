الحزب: معركة استنزاف عند قلعة الشقيف.. إسرائيل تبحث عن صورة انتصار

أعلن حزب الله أن القوات الإسرائيلية تواجه صعوبة كبيرة منذ فجر أمس في تثبيت وجودها في محيط قلعة الشقيف، مشيراً إلى أن وجودها يقتصر على المناطق الواقعة أسفل القلعة، التي قال إنها كانت خالية من أي وجود عسكري للمقاومة.

وأضاف الحزب أن الجيش الإسرائيلي سعى إلى تحقيق صورة يروّج لها على أنها “انتصار ساحق” بهدف تهدئة مستوطني الشمال، معتبراً أن اختيار قلعة الشقيف جاء في هذا السياق.

وأكد الحزب أن المقاومة تخوض “معركة استنزاف” ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في منطقة قلعة الشقيف، في ظل استمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية.

