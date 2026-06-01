نجيب نفاع غادر ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

نجيب جرجي نفاع (مواليد عام 1945، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 31-5-2026 منزله الكائن في محلة بطشاي – شارع الكنيسة إلى جهة مجهولة ولم يعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه مُصاب بداء الزهايمر.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

