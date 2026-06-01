التحكّم المروريّ: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري الروشة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير تشهد كثافة مرورية على الكورنيش البحري في منطقة الروشة، ما يؤدي إلى تباطؤ في تنقل المركبات على هذا المحور.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات عناصر قوى الأمن وقوانين السير، مع توقع استمرار الازدحام خلال الساعات المقبلة بسبب النزوح الكثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت جراء إعلان نتنياهو عزمه ضرب الضاحية

