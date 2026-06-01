كتانة: باقون في الجنوب رغم الخطر.. ولا انسحاب من أي منطقة

أكّد كتانة في حديثه إلى قناة الـLBCI أنّه لم يتم الانسحاب من أي منطقة في الجنوب، سواء في تبنين أو رميش أو شبعا أو صور، رغم ما وصفه بالظروف “غير الطبيعية والخطيرة”.

وشدّد على أنّ الرسالة الأساسية هي الاستمرار في أداء الواجب والبقاء إلى جانب السكان في مختلف المناطق، مؤكداً: “الوضع صعب جداً والناس بحاجة إلى الدعم، ونحن إلى جانبهم وسنبقى معهم ولن نغادر أي مكان”.

وأضاف أنّه عند ورود أي إنذارات يتم إجراء اتصالات مباشرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع اليونيفيل لضمان التنسيق وحماية المدنيين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة في مناطق الجنوب، خصوصاً في تبنين ورميش وشبعا وصور، حيث تتزايد الحاجة إلى الدعم الإنساني والخدمات الأساسية للسكان.

