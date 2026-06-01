بالصور: محاضرة وتوقيع كتاب “يسوع في القرى اللبنانية” للباحث نبيل ابو نقول في رابطة البترون الثقافية

نظمت “رابطة البترون الانمائية والثقافية” محاضرة بعنوان “يسوع في القرى اللبنانية” تحدث فيها الباحث الدكتور نبيل أبو نقول في حضور رئيس الرابطة الدكتور جوزيف شليطا والاعضاء بالاضافة الى عدد من المدعوين ورجال الفكر والثقافة.

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الرابطة رحبت عضو الرابطة ديالا سمراني بالمحاضر والحضور ونوهت بأهمية موضوع المحاضرة.

ثم تحدث أبو نقول واستهل محاضرته بعرض تاريخي عن منطقة البترون وعن زيارات قام بها السيد المسيح الى 50 بلدة وقرية جنوبية، مؤكدا ان “الزيارات لم تقتصر على مدينتي صيدا وصور، بل شملت القرى والبلدات التابعة لهما”، مشيرا الى أن “الذاكرة الشعبية تحفظ تاريخ هذه الزيارات”.

ولفت الى ان “السيد المسيح سلك دروبا كثيرة في لبنان، متنقلا من قرية الى اخرى، من بحيرة طبريا باتجاه مرجعيون فالنبطية فصيدا، كما مرّ في صيدون وطنبوريت ودير المخلص وغيرها” ، مشيرا الى انه “وثّق زيارات لأكثر من 50 بلدة من اصل اكثر من 100”.

كما تحدث عن مسار المسيح من بحيرة طبريا مرورا برميش وعين ابل ودبل والقوزح وقانا وصور.



وتحدث عن أعجوبة الخبز والسمك وقال: “السيد المسيح أعلن للمرة الأولى قيامة الموتى الابرار في كوكبا، وأن أول كنيسة في العالم انشئت في صور، وأول شعب اعتنق المسيحية هو الشعب الفينيقي. اما المغاور التي نام فيها السيد المسيح فهي مغارة حازور في دبل، وفي مغارة السيدة في مغدوشة ومغارة السيدة في عبرا.”

تخلل المحاضرة محطات إنشادية مع جوقة مار سركيس وباخوس -كفرعبيدا التي قدمت مجموعة من الترانيم والتراتيل الدينية.

ثم كان حوار وفي الختام وقع المحاضر كتابه بعنوان “يسوع في القرى اللبنانية”.

