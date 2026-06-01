توضيحاً حول إخلاء مراكزها في صور.. بيان من الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:

“توضيحاً لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول إخلاء مراكز الأمن العام في صور فإن للمديرية العامة للأمن العام مركزين في المدينة، واحد يقوم بتأمين الخدمات للمواطنين قرب السراي، وآخر على المرفأ. وبعد غياب المواطنين عن المدينة وعدم الحاجة إلى المركز قرب السراي تم نقل العناصر إلى مركز آخر مع الحفاظ على مركز المرفأ

