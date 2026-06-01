٦ ضحايا بينهم ٥ لبنانيين وسوري جنوب لبنان

سقط ضحيتان صباحا نتيجة غارة من مسيّرة استهدفت سيارتهما في بلدة بريقع الجنوبية، كذلك استشهد شاب سوري في غارة على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول. وأغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوقا.

وتعرضت قرابة التاسعة صباحا، بلدتا حاروف وشوكين لغارتين شنهما الطيران الحربي المعادي. وأدت الغارات ليلًا على بلدة كفرصير، الى استشهاد علي رزق، مهدي ابراهيم سكافي، ومعن محمود سبيتي.

