لبنان أمام ساعات حساسة.. وتقارير تتحدث عن تصعيد واسع

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توجه داخل القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية للمصادقة على توسيع العمليات العسكرية ضد لبنان خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية واستمرار التوتر الميداني.

وبحسب ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يميلان إلى الموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مناطق مختلفة من لبنان، عقب سلسلة اجتماعات أمنية عُقدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الخطط المطروحة قد تشمل إصدار أوامر إخلاء لمئات الآلاف من المدنيين اللبنانيين في بعض المناطق، في خطوة تعكس حجم التصعيد الذي تتم مناقشته داخل المؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن ترتيبات إقليمية ودولية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تؤكد إسرائيل أن أي قرار بتوسيع العمليات سيتم بالتنسيق مع الجانب الأميركي.

وفي الميدان، تحدثت التقارير عن تصاعد ملحوظ في وتيرة إطلاق الصواريخ عبر الحدود، مشيرة إلى تعرض مناطق في شمال إسرائيل لسقوط صواريخ وشظايا ناجمة عن عمليات اعتراض، ما أدى إلى أضرار مادية واندلاع حرائق في بعض المواقع.

كما أعادت إسرائيل التأكيد على سيطرة قواتها على منطقة قلعة الشقيف ومحيطها ضمن إطار توسيع العمليات البرية جنوب لبنان، معتبرة أن الموقع يشكل نقطة استراتيجية في المواجهة الجارية.

وترافق ذلك مع تصريحات إسرائيلية حملت تهديداً بمواصلة العمليات العسكرية وتوسيعها، وسط ترقب لما ستشهده الساعات المقبلة من تطورات قد تحدد مسار المواجهة واتساع نطاقها.

