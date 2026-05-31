نشرت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صورة يظهر فيها الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله و3 من القادة الإيرانيّين العسكريّين الذين تم اغتيالهم خلال الحرب.

صورة لنصرالله تُنشر للمرّة الأولى

وقالت “تسنيم” إنّ هذه الصورة لم تنشر من قبل، في إشارة إلى أنّ الموجودين فيها كانوا من كبار القادة العسكريين والأمنيين في البلاد، إضافة إلى أنها موهت وجه أحد القادة الموجودين خلال الاجتماع الذي التقطت خلاله الصورة.

ولم تكشف عن توقيت وظروف التقاط الصورة، لكنها قالت إنها “صورة لم تنشر من قبل تجمع اللواء محمد باقري، وحسن نصر الله، واللواء محمد باكبور، واللواء حسين سلامي.

