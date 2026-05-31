تدابير سير في نفق المطار المسلك الغربي (المطار – خلدة) بسبب أعمال نظافة

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات بالقيام بأعمال نظافة في نفق المطار المسلك الغربي، المطار – خلدة، وذلك بتاريخ 31-5-2026 ما بين الساعة 5.00 والساعة 8.00 صباحًا، بحيث سيتمّ قطع المسلك المذكور لحين الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.