نتنياهو: سنعمّق انتشار جيشنا شمال الليطاني والحزب لن يعود قادراً على تهديد الشمال

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تلقّى توجيهات بتعميق انتشاره في ما وصفه بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، مؤكداً أن العمليات العسكرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها.

وقال نتنياهو إن إسرائيل استهدفت نحو 8000 عنصر من حزب الله منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الضربات المتواصلة تهدف إلى إضعاف قدرات الحزب العسكرية ومنعه من تهديد المناطق الشمالية.

وأضاف أن إسرائيل ستعيد الأمن بشكل كامل إلى سكان الشمال، كما أعادت الاستقرار إلى سكان الجنوب، معتبراً أن حزب الله لن يمتلك قريباً القدرة على تهديد شمال إسرائيل.

