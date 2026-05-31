بالصور: رميش تنجو من مجزرة.. سقوط صاروخ اطلقه الحزب بين البيوت

شهدت بلدة رميش حادثة خطيرة تمثّلت بسقوط صاروخ أُطلق من قبل حزب الله بين المنازل السكنية، ما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

رميش تنجو من مجزرة.. سقوط صاروخ اطلقه الحزب بين البيوت

وبحسب المعلومات المتداولة، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، في ما اعتبره أبناء البلدة “نجاة بأعجوبة” بفضل العناية الإلهية التي حالت دون وقوع مجزرة أو خسائر بشرية بين المدنيين الأبرياء. وقد جدّد الحادث المخاوف من المخاطر التي تهدّد السكان نتيجة سقوط مقذوفات في المناطق المأهولة.

