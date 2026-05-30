لبنان
كاتس: مقابل كل مساس ببلدات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في قلب الضاحية وبيروت
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان مصير كريات شمونة كمصير بيروت. إذا لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة وبلدات الجليل، فلن يكون هناك هدوء في بيروت
كما اضاف انه في مقابل كل محاولة للمساس ببلدات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في قلب الضاحية وبيروت
ثم قال: أوجّه من هنا رسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية: إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النـ.ـار، فنحن سنطبّقه. لقد وعدنا سكان الجليل بالهدوء والأمن، وهكذا سيكون
