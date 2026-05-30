بالصور: مداهمات للجيش في بريتال والسفري.. توقيف سوري ولبنانيين وضبط مخدرات وأسلحة وأموال مزوّرة

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ح.ا.) و(ع.ا.) لحيازتهما كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.

كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز السفري – بعلبك السوري (ح.ج.) لتجوّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والسائق الذي كان يعمل على نقله المواطن (م.م.)، وضبطت في حوزة الأخير كمية من حشيشة الكيف بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

