نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل خيار أقل كلفة وعلى الدولة وحدها قرار الحرب والسلم

تداولت مصادر إعلامية تصريحات منسوبة إلى Nawaf Salam أكد فيها أن المفاوضات مع إسرائيل، رغم عدم ضمان نتائجها، تبقى “الأقل كلفة على الشعب اللبناني”، مشددًا على ضرورة توحيد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية.

وأضافت التصريحات أن قرار الحرب والسلام يجب أن ينحصر بيد الدولة وحدها، معتبرًا أن الحرب “ليست خيارًا لبنانيًا بل مفروضة”، وأن التوجه إلى المفاوضات يهدف إلى حماية البلاد ووقف التصعيد.

كما دعا إلى تجاوز الانقسامات الداخلية و”وقف المكابرة”، والالتفاف حول الدولة في أي مسار تفاوضي يتم باسم اللبنانيين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.